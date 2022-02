L’Avellino doma il Monterosi e accorcia sul Bari con Carriero e Kanoute: 2 a 0

L’Avellino si riscatta prontamente dalla sconfitta di Catanzaro battendo al Partenio-Lombardi la formazione laziale del Monterosi per 2 a 0. Le reti della vittoria biancoverde portano la firma di Carriero e Kanoute che hanno sfruttato al massimo le occasioni avute.

Che non sarebbe stata una partita facile si sapeva dall’inizio visto le numerose assenze in casa biancoverde ma la squadra ha fatto di necessità virtù e ha saputo essere cinica e concreta. Non una gran partita dal punto di vista della spettacolarità ma l’importante era conquistare i tre punti.

In una partita bloccata a rompere l’equilibrio è stato un gran goal al 24′ minuto del primo tempo Carriero che dalla destra, dopo un passaggio di Rizzo, si accentra e fa partire un gran destro che colpisce il palo interno e termina in rete. Avellino in vantaggio ed esultanza polemica del centrocampista biancoverde sotto la Montevergine. Il Monterosi da parte sua non riesce a reagire e il tempo scivola via con i lupi che chiudono avanti 1 a 0.

Nel secondo tempo chi si aspetta più spettacolarità è deluso. Il Monterosi non riesce a creare azione degne di nota e i lupi si limitano a controllare. Anzi è l’Avellino a sfiorare il raddoppio con Carriero che però a tu per tu con l’estremo difensore avversario spara alto. Ma il goal del raddoppio arriva a 10 minuti dalla fine con Kanoute che si invola, scarta il portiere e deposita la palla in rete. Una rete che sancisce la vittoria dei biancoverdi per 2 a 0.

Per la squadra di Braglia tre punti importanti anche per il pareggio del Bari a Monopoli. Le distanze dalla vetta si riducono: ora i pugliesi sono a +7 dalla coppia Catanzaro – Avellino. Per l’Avellino ora però non c’è neanche il tempo per gioire perchè martedi si torna in campo con i lupi che saranno impegnati in trasferta contro la Virtus Francavilla.