A Lauro una Festa della Donna nel segno della prevenzione: buona la prima

LAURO- Il miglior modo di festeggiare la donna? Consentirgli di poter aver cura di se’ con la prevenzione. Cosi’ per due giorni a Lauro e’ nato l’evento “Prenditi cura di te”, quello messo in campo dall’Associazione ‘Il Mondo che Vorrei” e patrocinato dal Comune di Lauro. Un’ iniziativa che ha visto insieme associazioni e professionisti, che hanno gratuitamente effettuato le visite a numerose donne di Lauro e del Vallo. Almeno cento le visite effettuate dai diversi professionisti nelle 48 ore.In azione anche i volontari e i giovani del Servizio Civile della Croce Rossa Italiana, il comitato di Avellino che ha garantito ordine e supportato le attività svolte. Lungo anche l’elenco dei professionisti che hanno eseguito centinaia di visite. A partire dalla dottore Giuseppe Amoroso cardiologo, la Dott.ssa Edvige Avolio Ginecologa, il Dott. Alessandro Fasano Fisioterapista e Naturopata, la dott.ssa Monica Iaria Psicologa, la dott.ssa Sofia Amelia Erborista e la dott.ssa Bruna Grande. Nei due giorni di attivita’ sono stati eseguiti elettrocardiogramma,paptest, impedenziometria, trattamenti fisioterapici, consulenza Naturopatica e Psicologica, Moc. Degustato e ricevuto in dono ottime tisane di Amelia Sofia Erboristeria. Tutto svolto gratuitamente ma soprattutto, come ci hanno tenuto a precisare gli organizzatori, in primis la presidente dell’Associazione “Il Mondo che Vorrei’ Fania Lauro:” con amore, pazienza,sorriso ed instancabile entusiasmo. Medici fantastici che ci hanno letteralmente emozionato per il modo in cui hanno voluto insieme a noi contribuire a regalare sorrisi, salute e benessere alla nostra e loro comunità’.Ringraziamo l’associazione SANA e la maestra di yoga Mali Azzurra per la bella e suggestiva lezione dedicata alle donne, la pasticceria Gf3 di Lauro per aver donato degli squisiti cioccolatini ai nostri Dottori. La gratitudine e la soddisfazione che tutti noi volontari proviamo, nonostante la stanchezza per l’enorme lavoro svolto, sono tali da renderci orgogliosi e motivati a fare sempre meglio per il futuro”. Anche il primo cittadino Rossano Sergio Boglione ha partecipato alla due giorni, a lui un plauso da parte dell’Associazione :”Ringraziamo coloro i quali, con amore, passione e dedizione hanno dedicato tempo ed energia a noi tutti e alla nostra comunità.

Innanzitutto gli amministratori ed il Sindaco del Comune di Lauro Rossano Sergio Boglione, sempre in prima linea, attenti e vicini alle richieste e alle esigenze delle associazioni locali e dei cittadini”.