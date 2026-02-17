Lauro, un trenino per la baby quadriglia degli ottanta bambini del “Mondo che Vorrei”

LAURO- Un trenino con palloncini e maschere per i più piccini, tra i tre e i cinque anni, tutti alunni del “Mondo che Vorrei Baby” e una quadriglia in versione “pulcinella” per i bambini dai 6 agli otto anni organizzata da “Il Mondo che Vorrei Odv”. Cosi’ ottanta piccoli ballerini hanno colorato questa mattina le strade di Lauro. Da Via Vittime di Bologna fino a Piazza Municipio con tappe nel cuore del paese e tanta musica e allegria per il Carnevale. Divertimento e tradizione messi insieme per i più piccoli. Nel pomeriggio continueranno gli eventi del Carnevale con il carro allegorico e la quadriglia.