Lauro, tre consiglieri comunali chiedono di aderire alla Rottamazione “Quinquies”

LAURO- Una mozione d’indirizzo urgente per l’adesione del Comune di Lauro alla

“Definizione Agevolata Quinquies” (Rottamazione delle cartelle esattoriali). I Consiglieri Comunali Francesco Mazzocca, Sandra Siniscalchi, Florisa Siniscalchi, hanno chiesto di inserire e trattare nella seduta consiliare del prossimo due luglio ed eventualmente in quella, fissata in seconda convocazione del 6 luglio prossimo. Considerato che per i carichi affidati all’Agente della Riscossione da parte degli enti locali (tributi comunali quali IMU, TARI, e sanzioni amministrative/Codice della Strada) l’ applicazione della definizione agevolata è subordinata all’adozione di una formale deliberazione da parte del Consiglio Comunale ed il termine ultimo per l’adesione e’ fissato al 31.luglio 2026, i consiglieri comunali hanno rilevato che “l’adesione alla rottamazione rappresenta una straordinaria opportunità di tregua fiscale e un aiuto concreto per le famiglie e i cittadini di Lauro, duramente colpiti dall’attuale congiuntura economica. Sotto il profilo strettamente finanziario, I’adesione comporta un indubbio vantaggio per il bilancio del Comune di Lauro, in quanto permetterebbe di incassare quota capitale relative a residui attivi vecchi e di difficile esigibilità accumulati in oltre ur trentennio, migliorando i flussi di cassa, ripulendo le scritture contabili e consentendo lo svincolo e la riduzione delle corrispondenti quote del Fondo Creditidi Dubbia Esigibilità (FCDE)”. Per questo motivo i consiglieri di minoranza hanno chiesto di : ” dare immediato mandato politico agli uffici finanziari e al Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Lauro affinché attivino le verifiche necessarie sui dati messi a disposizione dall’Agente della Riscossione. A predisporre e presentare al Consiglio Comunale, in tempo utile perl’approvazione entro la scadenza perentoria del 31 luglio 2026, la proposta di deliberazione tecnica contenente l’adesione formale del Comune di Lauro alla Definizione Agevolata Quinquies per i carichi dal 2000 al 2023″.