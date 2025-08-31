Lauro, “Tra cielo e tango”: successo per il concerto all’alba a Palazzo Pignatelli

LAURO- “Finché c’è tango, c’è vita”. Le parole di Gabriele Oses, voce e attore hanno chiuso uno spettacolo davvero particolare, il concerto all’ alba organizzato a Palazzo Pignatelli di Lauro. Alle cinque e trenta si sono ritrovati in tanti, anche dalla provincia di Napoli e Benevento, per un’alba particolare. Quella al ritmo di tango. L’evento organizzato dal Comune e dall’associazione Il Mondo che Vorrei con lo spettacolo dei Buenos Aires..Yo soy el tango, la voce di Maura Minicozzi , Mario Muccitto bandoneo, Antonio lasevoli chitarra, Antonello Rapuano piano, Giuseppe Timbro contrabbasso, Gabriele Oses attore, Tangheri Paola Mariana Cabrera, Rochelio Bravo. Da Tango Querido, la canzone che ha aperto lo spettacolo quando ancora l’alba non era sorta con una chiusura che ha dato spazio ad uno dei pezzi più noti della tradizione del tango argentino, quello di Libertango. Un evento che, come hanno sottolineato Fania Nella Lauro e Paola Scafuro, animatrice dell’iniziativa dalla sua nascita la prima e consigliere comunale la seconda (che ha portato i saluti del sindaco Rossano Sergio Boglione) , ormai è da dieci anni uno degli appuntamenti più attesi del cartellone estivo di Lauro.