Lauro, tentato furto all’interno di un distributore di benzina: denunciato un 35enne

Gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 35enne di San Giuseppe Vesuviano per il reato di tentato furto aggravato presso un distributore di bevande ed alimenti, di pertinenza di una stazione carburanti sita in Domicella.

All’identificazione del soggetto si è giunti a seguito di denuncia sporta dal titolare dell’esercizio commerciale il quale riferiva di aver notato, prima di subire il tentativo di furto, la presenza di un giovane sospetto, estraneo ai luoghi, aggirarsi in prossimità della stazione di servizio.

Dalle indagini tempestivamente avviate, con l’assunzione di informazioni testimoniali e acquisizione di documentazione, emergeva la conferma della presenza del 35enne nel distributore, nel quale aveva attuato il tentativo di asportare la cassa con uno strumento di effrazione, tentativo non andato a buon fine.