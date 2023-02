Lauro, svaligiata una villetta: ladri via con contanti e oggetti di valore. Indaga la Polizia

I ladri tornano in azione a Lauro. A distanza di una decina di giorni fa da un raid tentato e fallito alle porte del paese, in Via Lancellotti (dove era stata forzata una porta finestra e i malviventi avevano fatto accesso all’interno della villetta) qualche giorno fa i ladri sono tornati a colpire, sempre in una zona alle porte del paese e sempre ai danni di un’abitazione isolata dove al momento in cui e’ scattato il furto i proprietari non erano presenti. Stavolta però il raid sarebbe andato purtroppo a buon fine. I malviventi hanno messo completamente a soqquadro l’abitazione, portando via degli oggetti di valore e dei contanti. Come avviene spesso in questi casi il “bottino” e’ in corso di quantificazione. La vicenda è oggetto di un’indagine da parte degli agenti del locale Commissariato di Polizia, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi. Decisivi potrebbero rivelarsi le immagini dei sistemi di videosorveglianza attivi nella zona. Proprio dalle immagini delle telecamere acquisite dagli agenti del Commissariato, qualche giorno fa erano state rinvenute tre auto rubate qualche ora prima a Pago Vallo Lauro, con relativa denuncia dei presunti autori, individuati dal personale agli ordini del vicequestore Iannuzzi in poche ore. Anche su questo fronte si attende una svolta in poche ore. I numeri dei raid per ora non destano grave allarme, anche se l’allerta sulla zona e’ già comunque alta.