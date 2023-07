Lauro si prepara alla “Beer Revolution” Quattro giorni con Merolla, Esposito e la chiusura con i “Ricchi e Poveri”

Unica, come la celebre canzone di Gabriele Esposito, uno degli ospiti delle quattro serata organizzate nell’area Pip di Lauro. Questo l’obiettivo degli organizzatori della prima edizione della Beer Revolution, una quattro giorni di musica con ospiti di livello nazionale, fiumi di birra e un’area food per tutti e anche un’area Luna Park per grandi e piccoli. Un grande evento per aprire l’estate del Vallo di Lauro, quello organizzato dalla Marco Night Fest Beer, che avrà anche il patrocinio del Comune di Lauro. A disposizione dei visitatori ci sono quattromila metri di stand, area concerti e svago. Si inizia il 13 luglio con una serata che vedrà sul palco con il gruppo The Queen Tribute, Italiana Rhapsody.

Il 14 luglio tocca a Ciccio Merolla e alla sua “Malatia” aprire le danze dell’evento, a seguire ci sarà anche Yoseba, uno dei più noti rapper napoletani, che è impegnato nei concerti con Luche’. Musica emergente napoletana anche per il 15 luglio, quando a Lauro arriva Gabriele Esposito, una delle voci emergenti del panorama musicale a partire proprio da “Unica” uno dei suoi brani più noti.

Chiusura con il botto. Il 16 luglio arrivano infatti i Ricchi e Poveri. Il duo di Angelo e Angela, dal 2020 in concerto con la loro Reunion saranno gli artisti che chiuderanno l’evento laureatano.