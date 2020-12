Lauro, sequestrati botti illegali: quattro persone nei guai

Gli agenti del Commissariato di Lauro, nell’ambito dei servizi di controllo finalizzati al contrasto della vendita ed uso di materiale esplodente, hanno denunciato in stato di libertà un 38enne e due 44enni, nati a Napoli ma residenti nella provincia irpina, per detenzione di fuochi d’artificio del tipo pericoloso, nonché un 46enne di Nola, residente a Visciano, gravato da numerosi pregiudizi di Polizia, per vendita illegale di fuochi pirotecnici.

I primi tre sono stati fermati a bordo di una vettura Toyota, in prossimità del Comune Taurano di Monteforte. Nella circostanza i poliziotti hanno proceduto ad accurati controlli identificativi per poi procedere a perquisizione che sortiva esito positivo. Infatti, opportunamente occultati sotto il sedile anteriore del veicolo, sono stati rinvenuti tre scatoli contenenti ciascuno 15 petardi, marca Bomber, appartenenti ad una categoria d’uso, per la quale è necessaria l’autorizzazione da parte delle Autorità.

Pertanto, condotti in Commissariato, a seguito degli accertamenti di rito, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. L’attività investigativa del personale operante ha consentito di acclarare la provenienza del materiale sequestrato, il quale era stato venduto da un’azienda di artifizi pirotecnici della zona.

Gli agenti, in concorso con personale della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, si sono recati presso la fabbrica artigianale del 46enne nolano, nella quale sono stati rinvenuti 40 cartoni contenenti lo stesso materiale esplodente, per un numero complessivo di 12000 pezzi. Alla luce di quanto emerso, il titolare della fabbrica è stato denunciato in stato di libertà perché responsabile di aver venduto materiale pirotecnico ad acquirenti sprovvisti della prevista licenza prefettizia.