Lauro, salta la preselezione al concorso, amarezza per i candidati senza avviso

LAURO- “Sono partita da Saronno e non sapevo che oggi la prova selettiva sarebbe stata rinviata”. E’ quello che una dei cento candidati ad un posto di vigile urbano a Lauro, dopo il rinvio della prova preselettiva fissata per questa mattina alla nove, hanno rappresentato per la comunicazione che non è giunta ad una parte dei candidati, molti residenti al di fuori della provincia di Avellino. Per loro una doccia fredda, visto che questa mattina hanno trovato le porte del San Filippo Neri, sede della prova, sbarrate. E hanno anche dovuto chiedere la giustificazione per una giornata di lavoro persa. In realtà la comunicazione del Comune di Lauro, che era arrivata il giorno prima, ovvero il 18 dicembre alle ore 11:27, e’ stata affissa solo all’albo pretorio online, dove si legge che ” sopraggiunti imprevisti di ordine tecnico, relativi agli impianti di elettricità e di riscaldamento degli ambienti,ove la prova concorsuale doveva svolgersi, non si consente la garanzia di tutela e di sicurezza dei locali, allo stesso modo la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.Si informa, pertanto, di concerto con la Commissione esaminatrice, tutti i partecipanti di diritto, al concorso pubblico, il rinvio della suddetta prova concorsuale a data da destinarsi” . Ora si attende la prova

preselettiva concorsuale e successiva prova scritta per la copertura di n. 2 posti di Agente di Polizia Locale, cat. C1, area degli istruttori a tempo indeterminato e part-time (50%)” bandito dal Comune di Lauro. Da parte dell’amministrazione comunale e’ stato evidenziato come “dispiaccia per i candidati che non hanno avuto modo di leggere la comunicazione”. Si attende la nuova data.