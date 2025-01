Lauro, prove tecniche di intesa tra la minoranza e “Piu’ Lauro”

LAURO- Un dialogo alla luce del sole, con tanto di brindisi per suggellare il nuovo anno e un nuovo corso politico nella cittadina del Vallo. Quello tra il gruppo di “Lauro in Volo” e gli esponenti di “Piu’ Lauro”, che da alcuni mesi e’ uscito dalla maggioranza guidata da Rossano Sergio Boglione. Il dialogo sembra ormai avviato e ha anche un effetto politico, riunire il Partito Democratico, lacerato dalle divisioni alle ultime amministrative e anche la diverse sensibilità del centrosinistra. La strada e’ ancora lunga e in politica mai dire mai, le strade del gruppo consiliare di minoranza e quelle dell’area che fa riferimento a Franco Iovino. Il tempo di trovare l’ intesa del resto e’ ampio, visto che nel comune del Vallo di Lauro si dovrebbe votare nel 2027.