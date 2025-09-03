Lauro premia i suoi giovani talenti nel segno del compianto docente Nappi

LAURO- Lauro premia chi si è distinto nel percorso di studi nel segno di uno degli educatori che si e’ speso per anni a formare generazioni di studenti del comune del Vallo di Lauro, il compianto Francesco Maria Nappi. Giunta alla quarta edizione, “Generazione Futuro” ha premia pubblicamente l’impegno e il lavoro dei ragazzi che ottengono i maggiori risultati nelle fasi finali del loro percorso di studi, sia gli universitari per la laurea magistrale sia per i diplomati sia per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado (cioè l’ex scuole medie ). Nell’elenco di quest’anno, tra i premiati c’ erano quattro universitari, due diplomati e due studenti delle scuole medie. Il premio e la serata intitolata alla memoria del professor Francesco Maria Nappi, per tutti Ciccio Nappi . I ragazzi sono stati premiati dalla consigliera Paola Scafuro delegata all’istruzione, dall’assessore Ilaria Aschettino delegata alle associazioni e dal presidente del consiglio comunale Avvocato Antonio Casoria. Anche questa edizione 2025 ha regalato una serata di emozioni. A partire dalla presenza de i figli del compianto docente, Annalisa e Franco , il nipotino Davide,con la voce di Fania Lauro,che hanno ricordato Ciccio Nappi, hanno voluto omaggiare sia il Comune che i ragazzi premiati nell’ambito di questa serata. Premiato anche il maestro Antonio Ferraro per la sua laurea magistrale, la cui tesi,e’ un brano inedito per orchestra di fiati. Il maestro Ferraro ha scritto una tarantella , per la precisione la tarantella del borgo. Ieri sera il maestro Ferraro ha voluto fare omaggio della partitura al Comune di Lauro al sindaco e al Comune di Lauro. Insieme al maestro Ferraro per le lauree sono stati premiati Mario Ferraro, Eduardo Mazzocca eFranzese Antonella. Per i diplomati: Ferraro Vincenzo, Acerra Dalila. Per la Scuola secondaria di primo grado:Ferraro Rossella e Pesapane Palmira.