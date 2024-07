Lauro, ottantenne investita sulla Nazionale ricoverata in prognosi riservata

LAURO- Investita mentre attraversava la Nazionale, ottantenne ricoverata in prognosi riservata al Cardarelli. L’investimento e’ avvenuto nella mattinata di oggi, mentre la donna si stava recando in un negozio per delle compere. L’anziana è stata travolta da una vettura guidata da un ottantenne di Pago Vallo Lauro, che si è fermato per prestare soccorsi. Sul posto, via Nazionale alle porte del comune del Vallo di Lauro, sono giunti gli agenti del Commissariato di Lauro e il personale del 118. La signora e’ stata trasferita al Pronto Soccorso del Santa Maria della Pietà di Nola e per la gravità delle sue condizioni al Cardarelli di Napoli. Gli agenti del Commissariato di Lauro hanno sottoposto a sequestro la vettura guidata dall’uomo, che è risultato negativo ai test di rito in queste circostanze. La comunità prega perché la donna possa riprendersi. La vicenda è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Avellino per gli accertamenti e le iniziative di ordine giudiziario.