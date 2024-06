Lauro, lavori alla vasca e pulizia Canalone: l’aggiudicazione finisce al Tar

LAURO- Finisce davanti al Tar l’aggiudicazione dei lavori per la “Manutenzione straordinaria, adeguamento Vasca Pisciariello in Località Preturo e pulizia alveo Canalone, affluenti e Torrente Troncito”. Una delle ditte escluse ha infatti impugnato davanti ai giudici amministrativi tutti gli atti relativi alla gara. In particolare la determina del Comune di Lauro n. 112 del18.03.2024, successivamente comunicata, con la quale si è disposta l’aggiudicazione della procedura indetta per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria, adeguamento Vasca Pisciariello in Località Preturo e pulizia alveo Canalone, affluenti e Torrente Troncito”. Ma anche nota pec del 19.03.2024, di comunicazione della determina e tutti gli atti e verbali di gara ed, in particolare, del verbale di gara n. 1 del 18.01.2024, del verbale di gara n. 2 del 27.01.2024 e del verbale di gara n. 3 del 05.02.2024, nella parte in cui hanno ammesso ed attribuito punteggi alla ditta che si è aggiudicato l’affidamento, l collocandola al primo posto in graduatoria. Non solo, impugnata anche la nota prot. n. 2246 del 14.02.2024 del Comune di Lauro, con la quale è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione adottata in favore della ditta aggiudicataria oltre a tutti gli atti presupposti, collegati connessi e conseguenziali”. Proprio per questo motivo a fine maggio la giunta guidata da Rossano Sergio Boglione ha affidato l’incarico di resistere in giudizio all”amministrativista Lorenzo Lentini.