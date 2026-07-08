Lauro, ladri in azione nelle Certosa di San Giacomo: bloccati e arrestati dalla Polizia

LAURO- La Polizia di Stato di Avellino ha tratto in arresto un 47enne, un 39enne ed un 26enne, residenti nel Vallo di Lauro, per furto aggravato.I poliziotti del Commissariato di P.S. di Lauro , agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi nella giornata di ieri, durante un’attività di polizia giudiziaria finalizzata al contrasto dei reati predatori, hanno sorpreso tre uomini all’interno della struttura ricettiva denominata “La Certosa di San Giacomo”, attualmente chiusa, ubicata nel territorio del Comune di Lauro, intenti ad asportare diversi tubi in rame mediante l’utilizzo di attrezzi atti allo scasso. I predetti, con a carico diversi precedenti di polizia, sono stati prontamente bloccati dagli agenti e tratti in arresto. Il materiale ritrovato è stato debitamente sottoposto a sequestro.

La successiva attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, ha consentito di rinvenire presso l’abitazione di una donna di nazionalità rumena, residente nel Vallo di Lauro, materiale vario, tra cui vasi in ceramica e posate in argento di ingente valore, asportato dalla medesima struttura. La donna, con a carico precedenti di polizia, è stata deferita all’A.G. per ricettazione. Gli arrestati, su disposizione dell’A.G., sono stati collocati agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Si precisa che la colpevolezza delle tre persone arrestate e della donna denunciata sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.