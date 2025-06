A Lauro la Festa della Musica promossa dall’Assessorato alle Associazioni

Sabato 21 giugno, in occasione della Giornata Europea della Musica, il Comune di Lauro presenta la Festa della Musica promossa dall’Assessorato alle Associazioni in collaborazione con l’Associazione “Orchestriamo”. Un evento diffuso che coinvolgerà il centro del paese a partire dalle ore 19.30.

Il pubblico sarà accompagnato in un percorso musicale gratuito, pensato per tutte le età, tra arte, spiritualità e architettura. Quattro le tappe in programma, animate da realtà musicali del territorio:

THEOS – Piazza Lancellotti

Associazione Buonfiglio & OrchestriAmo – Chiesa Collegiata

Coro Maria SS. di Costantinopoli – Piazza Municipio

I Cavalieri dei Colori – Palazzo Pignatelli

L’iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare le varie espressioni artistiche e rafforzare il legame tra musica e spazi identitari, creando un’esperienza condivisa, partecipativa e accessibile a tutti.

“La musica è uno strumento potente di coesione e rigenerazione culturale” dichiara il Sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione “e Lauro merita di viverla nei suoi luoghi più significativi.”

La manifestazione rientra nel programma di Lauro Festival 2025, il cartellone delle iniziative estive promosse dal Comune di Lauro e dalle Associazioni.