Lauro, il Comune rifà il look a cinque monumenti: ecco com’erano e come sono

LAURO- “Fin dall’inizio del mio mandato abbiamo dato priorità al patrimonio culturale di Lauro Parché esprime la memoria storica e i valori ed è strumento di conoscenza, dialogo,partecipazione e inclusione. In questo triennio di governo sono stati realizzati importanti interventi di tutela e valorizzazione dei beni pubblici e monumentali”. E’ con questo messaggio del sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione che si apre il depliant curato dal giornalista Vincenzo Castaldo in cui il primo cittadino di Lauro illustra gli “interventi di tutela, protezione, conservazione del patrimonio culturale di appartenenza pubblica” nel triennio 2021-2024 da parte dell’ Assessorato ai Lavori Pubblici guidato dal vicesindaco Pino Graziano. “Il più recente interessa la cappella Madre del cimitero: un lodevole recupero quanto i restyling della Porta

di Fellino, dellex Collegiata di santa Maddalena e della Fontana monumentale di Fontenovella. Abbiamo poi sistemato via Santi Patroni, eseguito ľ’adeguamento sismico del Complesso san Filippo Neri, realizzato i bagni pubblici nell’ex Casa del Fascio e riallestito il Museo Nobile. Tuttora,

sono in corso i lavori di adeguamento dell’impianto sportivo.”Carenza” in via del Balzo e dell’ex Asilo comunale in frazione

Migliano. Altri lavori stanno per completarsi, come quelli di

manutenzione dell’imponente Palazzo della Mastrodattia (in foto) in piazza Municipio, di cui già possiamo ammirare la

facciata, e ulteriori stanno per iniziare come quelli di ristrutturazione dell’edificio di via Pietà (ospita ľ’Antenna sociale) e di realizzazione del Palazzetto dello sport nell’area dismessa ex campo da calcio” . Ha concluso Boglione: I risultati raggiunti sono ragguardevoli, a dimostrazione che

impegno, dedizione e costanza fanno la differenza. Siamo sulla buona strada e continueremo a seguirla affinché Lauro

possa splendere di nuova luce”.