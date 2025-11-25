Lauro, furto in una villetta: ladro tradito dall’air tag e condannato a due anni

VALLO LAURO- Due anni di reclusione per furto senza sospensione della pena e risarcimento delle spese legali. Si e’ chiuso cosi’ , davanti al giudice monocratico del Tribunale di Roma Claudia Nicchi il processo con rito abbreviato per un quarantaseienne (attualmente agli arresti domiciliari) accusato di aver portato via preziosi e dispositivi informatici dalla villetta di un magistrato di Lauro (per questo motivo il processo è stato celebrato a Roma, visto che ha competenze per i reati ai danni di magistrati del Distretto di Napoli). La stessa vittima del raid aveva deciso di costituirsi parte civile nel processo, rappresentato dall’avvocato Francesco Ponzi. Il giudice ha accolto la richiesta di condanna invocata dalla Procura di Roma e dalla parte civile. Il quarantaseienne dovra’ risarcire anche la parte civile costituita. La vicenda risale all’aprile scorso, quando dopo il raid avvenuto all’interno dell’abitazione del magistrato, gli agenti del Commissariato di Ps di Lauro, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi, erano riusciti ad individuare sia grazie all’air tag su alcuni dispositivi e sui preziosi che alle immagini della videosorveglianza l’autore del furto.