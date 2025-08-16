Lauro, due tentati furti nella serata di Ferragosto: ladri messi in fuga

LAURO- Avevano pensato a due raid di Ferragosto, quelli che stavano per mettere a segno in una delle traverse di Via Frate Agostino da Casoria a Lauro, dove già c’erano stati due furti nella serata dello scorso 9 agosto. Ma stavolta i malviventi sono rimasti beffati. Nella prima abitazione presa di mira le fotocellule del sistema di illuminazione hanno di fatto acceso i riflettori sui malviventi, che una volta attivato il segnale hanno preferito evidentemente allontanarsi dal posto. I malviventi pero’ non hanno desistito dal compiere un raid. Cosi’ hanno cercato di colpire qualche metro piu’ avanti. Nel secondo caso invece, pochi metri più avanti sono stati messi in fuga dall’ allarme. Anche perché dopo qualche minuto sul posto e’ giunta una volante del Commissariato di Lauro, che in questi ultimi giorni ha incrementato le pattuglie in servizio sul territorio. Le indagini per dare un volto agli autori dei due tentati raid sono in corso. Fondamentali anche in questo caso potranno rilevarsi le immagini delle telecamere di sorveglianza private attive sulla zona.