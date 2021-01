Cronaca Lauro, controlli della polizia: due persone nei guai 22 Gennaio 2021

Personale del Commissariato di Lauro, nel corso dei servizi di controllo del territorio, ha denunciato alla Procura della Repubblica un pregiudicato di Quindici responsabile del reato di ricettazione. L’uomo è stato fermato a bordo di un veicolo e nella circostanza, a seguito di accertamenti in banca dati, l’auto sulla quale viaggiava è risultata essere manomessa sia per quanto concerne il numero del telaio che quello del motore. Il veicolo pertanto è stato sottoposto a sequestro mentre il pregiudicato è stato denunciato in stato di libertà.

Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto delle truffe assicurative una 44enne di Avellino è stata segnalata alla competente Autorità Giudiziaria perché responsabile di truffa in danno di compagnie assicurative. La donna, da accertamenti esperiti è risultata responsabile di 29 sinistri stradali, dei quali 21 in qualità di conducente. A seguito di specifici esami in ordine alla sussistenza per la titolarità della patente, la Motorizzazione di Avellino ha revocato alla stessa la partente di guida