Lauro, i Carabinieri acquisiscono video dell’incidente: parte l’ inchiesta della Procura

AVELLINO- Un fascicolo per omicidio stradale. Quello che già oggi potrebbe aprire la Procura della Repubblica di Avellino sull’incidente costato la vita al piccolo Christian Romano, dieci anni, avvenuto in un tornante di Via Circuito ad Ima. Le indagini sulla dinamica del sinistro sono condotte dai Carabinieri della Stazione di Lauro, agli ordini del luogotenente Giovanni Pagano e dalla Compagnia dei Carabinieri di Baiano, agli ordini del maggiore Gianfranco Iannelli, che oltre ai rilievi sul luogo della tragedia hanno già provveduto a sottoporre a sequestro la Jeep Renegade sulla quale viaggiavano quattro persone originarie della provincia di Caserta e del nolano, nel Vallo di Lauro per lavoro e il minicross sul quale viaggiava, seguendo il padre che gli faceva da staffetta, il piccolo Christian. I Carabinieri hanno anche acquisito le immagini della videosorveglianza che riprende proprio il luogo dove si e’ verificato l’impatto violentissimo tra vettura e minicross. Per cui, insieme agli esiti degli esami su eventuali tracce di alcol e droga sul conducente della vettura (esame di prassi in caso di incidente stradale), saranno sicuramente oggetto dell’informativa che sara’ depositata all’attenzione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Avellino, a coordinare gli accertamenti in questa prima fase il sostituto procuratore Marco Auciello. Proprio da questi accertamenti saranno determinate le iscrizioni nel registro degli indagati, anche pee consentire il primo accertamento investigativo irripetibile, quello sulla salma del bimbo deceduto, attualmente traslata presso il Reparto di Tanatologia del Moscati di Avellino. Il trauma è chiaramente la causa del decesso, ma potrebbe essere affidato anche un esame esterno sul corpo del bambino. In quel caso, anche come atto di garanzia per eventuali indagati, potrebbero arrivare anche le informazioni di garanzia.