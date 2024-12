Lauro, assolto l’ex sindaco Bossone e il capo dell’Utc per Palazzo Cifariello

LAURO – Tutti assolti. Si e’ chiuso cosi il processo all’ex sindaco di Lauro Antonio Bossone, difeso dagli avvocati Gianfranco Iaco e Generoso Pagliarulo e al capo dell’Utc di Lauro Diego Maria Troncone, difeso dal penalista Alberico Villani a processo davanti ai magistrati del Tribunale di Avellino insieme agli inquilini di Palazzo Cifariello (accusati di innosservanza al provvedimento dell’Autorita’ e difesi dall’avvocato Cristina Mancini), per omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovine e omissione in atti d’ufficio. In aula lo stesso pm della Procura di Avellino aveva chiesto al Collegio, concludendo la sua requisitoria, l’assoluzione per tutti gli imputati, visto che non era emerso oltre ogni ragionevole dubbio che ci fosse un pericolo concreto di crollo e che non fossero state messe in campo azioni per trovare una soluzione alla vicenda. Le difese nella loro arringa avevano proprio evideziato come la problematica di eventuale crollo, emersa anche dalle consulenze era legata ad eventuali movimenti sismici. Oltre al fatto che il Comune si fosse adoperato per trovare finanziamenti. Si e’ chiusa cosi’ la vicenda giudiziaria nata nel 2019 a seguito dell mancata esecuzione dell’ordinanza di sgombero emessa dal Comune di Lauro.