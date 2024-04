Laurea Raoul Graziano: tesi su sistema informatico per autodiagnosi diabete

Doppie congratulazioni al giovane Raoul Graziano di Grottaminarda per la sua brillante laurea in “Biotecnologie” presso il Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo dell’Università di Siena ed anche per il progetto innovativo che il neo dottore ha sviluppato, coordinato dalla sua Relatrice, Giulia Palma, per migliorare la gestione del diabete mellito con l’autodiagnosi precoce.

La tesi di Raoul Graziano dal titolo “Sviluppo di sistemi informatici per l’autodiagnosi del diabete” ha avuto l’obiettivo di sviluppare strumenti bioinformatici innovativi mirati a migliorare l’accessibilità e l’efficacia della diagnosi precoce del diabete, con un impatto positivo sulla salute pubblica e sul sistema sanitario.

Lo studio che sta destando grande interesse nel mondo scientifico e sanitario, potrebbe rappresentare una svolta nella gestione di una malattia per la quale l’autodiagnosi precoce riveste un ruolo cruciale, consentendo interventi tempestivi per prevenire complicanze gravi.

Il progetto ha portato allo sviluppo di un sito web dal quale poter scaricare uno strumento di “machine learning, basato su un ampio dataset di pazienti, che considera età, genere e sintomi distintivi del diabete. Questo strumento offre un’interfaccia intuitiva e accessibile per l’autodiagnosi. In alternativa, è possibile utilizzare direttamente il chatbot assistente digitale presente sul sito”.

Raoul Graziano e la sua professoressa precisano che lo strumento non intende sostituire il medico, ma fornire un supporto aggiuntivo per la consapevolezza sulla salute e l’identificazione precoce del diabete. I risultati preliminari mostrano un’accuratezza del modello di machine learning del 96,5 per cento, garantendo una diagnosi affidabile e tempestiva.

“L’utilizzo di strumenti informatici per l’autodiagnosi del diabete – si spiega nella presentazione del progetto – può svolgere un ruolo importante nell’educare e sensibilizzare le persone sulla propria salute, incoraggiando stili di vita sani e promuovendo la consulenza medica precoce”.

Visita il sito:

https://sites.google.com/student.unisi.it/strumento-autodiagnosi-diabete/home.