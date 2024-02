Laurea in Ingegneria per Cinzia Colarusso: congratulazioni da IrpiniaNews

Napoli – Si è laureata questa mattina la “nostra” Cinzia Colarusso, giovanissima firma di IrpiniaNews.

26 anni di Venticano, tanta energia e tanti interessi, in particolare la Radio, l’associativismo, la direzione artistica di eventi, le iniziative di beneficenza e recentemente il giornalismo, Cinzia ha “trovato” anche il tempo per conseguire la Laurea in Ingegneria Civile L-7 con il voto di 106, discutendo una tesi su “I sistemi attivi: termico e solare fotovoltaico”.

Alla neo-Ingegnere vanno le nostre più affettuose congratulazioni per il raggiungimento di questo importante obiettivo frutto di non pochi sacrifici e l’augurio che sia solo uno dei tanti traguardi a cui aspira.