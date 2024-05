Laura C’e’, a Via Matteotti pronto il Comitato Elettorale della Nargi

AVELLINO- Lo slogan scelto fa riferimento sicuramente ad uno dei brani di Nek, dove Laura non c’era però. Invece quello scelto dall’ex vicesindaco Nargi e’ “Laura C’e'”. A quarantotto ore dalla presentazione della lista, a sostenerla nella corsa al primo turno si parla almeno di tre formazioni e alcuni anche di quattro, a Via Matteotti “spunta” il quartier generale della campagna elettorale della Nargi, che è in allestimento e dove già si stanno approntando gli ultimi preparativi per la presentazione ufficiale della squadra che la affiancherà nella partita che si gioca il prossimo 9 giugno per Palazzo di Città.