Lattine e vetro, scatta lo stop: ordinanza per movida ed eventi

Movida ed eventi estivi, il sindaco di Avellino Laura Nargi “vieta” l’uso di bottiglie e pubblica un’ordinanza ed un regolamento che prevedono il divieto e le modalità di somministrazione.

“Il Sindaco di Avellino, Laura Nargi, considerato che, in particolare nei mesi estivi, sul territorio comunale si tengono eventi civili e religiosi e che molti esercizi di somministrazione svolgono la propria attività all’esterno, anche con occasioni di intrattenimento musicale e di altro tipo; che il periodo estivo richiama comunque un notevole afflusso di persone, anche provenienti da paesi vicini, che determina una rilevante frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori ed una presenza diffusa di pubblico su strade e piazze, soprattutto nei luoghi ove si svolgono iniziative e manifestazioni ed in alcune zone del territorio comunale con un conseguente presumibile notevole di consumo di bevande; che l’abbandono dei contenitori di vetro e/o lattine è idoneo a determinare la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti e come strumenti atti ad offendere, con pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica, oltre che a rappresentare un fenomeno di degrado e di grave oltraggio al decoro urbano, ha emanato un’ordinanza contingibile ed urgente sul divieto di vendita di asporto di bevende in contenitori di vetro o in lattine.

Fatti salvi eventuali successivi provvedimenti anche nazionali e regionali nonché le eventuali decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, con decorrenza immediata e sino al 15 settembre 2024 su tutto il territorio comunale:

– dalle ore 21:00 il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore presso le grandi e medie distribuzioni di vendita;

– dalle ore 20:00 l’obbligo della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda, alcolica e non alcolica, esclusivamente attraverso contenitori monouso, con divieto assoluto di uso di vetro e lattine, anche a mezzo di distributori automatici;

-in ogni caso il divieto di uso e abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l’abbandono dei cocci in aree pubbliche o ad uso pubblico;

-ai pubblici esercenti degli esercizi di somministrazione è fatto obbligo di garantire le regole di sicurezza e di decoro all’interno delle aree pubbliche in concessione e di rispettare il limite di chiusura delle attività e i divieti sopra indicati.

Pertanto si richiama lla stretta osservanza per prevenire possibili e concrete occasioni di atti di violenza o atti vandalici in conseguenza dell’abuso di alcol e dell’abbandono dei relativi contenitori e porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l’ambiente e garantire l’ordine pubblico”.