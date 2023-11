L’Associazione in memoria di Emilio, Pamela ed Emanuele dona 1200 euro

Ariano Irpino- Primo gesto più che concreto da parte dell’Associazione “Voglia di sorrisi” nata in memoria di Emilio, Pamela ed Emanuele:

grazie al tesseramento iniziale della “EPE, Voglia di Sorrisi”, ieri sera consegnati alla Caritas buoni spesa per un valore totale di 1.200 euro da donare a diverse famiglie in difficoltà.

Il presidente dell’Associazione, Stefano Mincolelli, con grande gioia ha consegnato nelle mani di Don Marco Ulto, Direttore della Caritas della diocesi di Ariano, i buoni:

«Abbiamo donato a 6 famiglie scelte dalla Caritas buoni spesa del valore di 200 euro a famiglia da spendere in generi alimentari presso alcuni esercizi commerciali di Ariano. Tutto questo siamo riusciti a farlo tramite la vendita delle tessere socio-sostenitore.

È solo il primo atto di beneficenza nel ricordo di Emilio, Pamela ed Emanuele che sosteniamo. Ma altre iniziative abbiamo già in cantiere per aiutare chi ha bisogno sul nostro territorio!

Grazie a Sua Eccellenza il Vescovo Sergio Melillo e a Don Marco che da subito si sono messi a disposizione per rendere fattibili i nostri progetti di beneficenza».

L’Associazione “Voglia di sorrisi” sta infatti organizzando il suo primo evento: una Tombolata di beneficenza per il 17 dicembre presso Palazzo degli Uffici con tanti premi offerti da numerosi commerciati che hanno voluto partecipare all’iniziativa. Inoltre mercatini e degustazioni di prodotti tipici locali, laboratori per bambini e la partecipazione di Babbo Natale per fare una foto insieme.

“EPE, Voglia di Sorrisi” è stata costituita ad ottobre da un gruppo di amici di Emilio, Pamela ed Emanuele, i tre giovani scomparsi in un tragico incidente in Puglia lo scorso 28 maggio durante un’uscita in moto. Una tragedia che ha scioccato l’intera città e che ha spinto gli amici a riversare il dolore nell’impegno per dare una mano a quanti hanno bisogno e riuscire così a ricordare i tre ragazzi con il sorriso.