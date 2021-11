Attualità Avellino L’Associazione “Controvento” esprime la sua vicinanza al Quotidiano del Sud 2 Novembre 2021

L’associazione “Controvento” è vicina alla direzione e alla redazione del “Quotidiano del Sud- Corriere” ed esprime la più ferma condanna per il gravissimo attacco alla libera informazione che è stato portato con il raid nella sede del giornale in via Annarumma.



Si è trattato di un episodio assolutamente inquietante, che nelle sue modalità di esecuzione presenta aspetti che purtroppo confermano un clima di intolleranza verso chi svolge il proprio lavoro giornalistico con passione e impegno. Né può essere disgiunto dagli altri avvenimenti che hanno caratterizzato la vita della comunità avellinese: “Controvento” richiama perciò e ancora una volta a una mobilitazione delle coscienze prima che sia troppo tardi.



La solidarietà al “Quotidiano del Sud-Corriere ”, per non rimanere in un ambito formale, deve concretizzarsi in questo senso.