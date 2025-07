L’Assessore Vecchione: “Col Commissario potrebbe non esserci un’estate in città”

“Col Commissario potrebbe non esserci un’estate in città”. Sono le parole dell’assessore a Cultura, Comunicazione e Marketing Antonio Vecchione che ha meglio spiegato: “Dobbiamo essere trasparenti con i cittadini: se il 18 luglio quest’amministrazione dovesse terminare il percorso che ci è stato dato arriverà un commissario prefettizio. Noi lasceremo la programmazione e tutto quello che stiamo facendo al commissario che per tempistiche, per sensibilità personali e per priorità, giustamente, potrebbe non riuscire e fare l’estate e quindi c’è la concreta possibilità che non ci sarà un’estate ad Avellino”.

Il programma dell’amministrazione prevede lo start il 18 luglio con la musica Jazz al Parco del Teatro Carlo Gesualdo. Non è passata inosservata neanche l’installazione artistica lungo via Nappi: “Un modo per rendere l’accesso verso il nostro centro storico ancora più appetibile e bello – ha spiegato Vecchione -. Sarà un’estate all’insegna della cultura, diffusa in tutti i quartieri con cinema all’aperto, concerti, installazioni d’arte, artisti di strada e le luminarie al Corso. Concertone di Ferragosto? Lo stiamo immaginando, c’è bisogno di passaggi burocratici per risolvere le problematiche sui fondi”.