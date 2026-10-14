L’Asl Avellino attiva il Centro di ascolto, sostegno e orientamento per lo stress lavoro-correlato

Tutelare tutti i lavoratori attraverso uno sportello dedicato al benessere fisico e psicologico. L’Asl Avellino compie un passo fondamentale nella tutela della salute di tutti i lavoratori della provincia di Avellino con l’attivazione del Centro di Ascolto, Sostegno e Orientamento per lo Stress Lavoro-Correlato presso l’Unità Operativa di Igiene e Medicina del Lavoro del Dipartimento di Prevenzione, nell’ambito del Programma Predefinito PP08 – Prevenzione e Miglioramento della valutazione/gestione del rischio da stress lavoro correlato della Regione Campania.

La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro rappresentano pilastri imprescindibili non solo per la salvaguardia della salute fisica, ma anche per la tutela del benessere psicofisico e organizzativo. Negli ultimi anni, la gestione del rischio da Stress Lavoro-Correlato ha assunto un ruolo centrale nelle politiche di prevenzione: uno stato di prolungato disagio lavorativo può infatti incidere negativamente sull’equilibrio emotivo delle persone, sulle prestazioni professionali e sul clima generale delle aziende e degli enti pubblici.

Il Centro fornirà assistenza e supporto nella valutazione e gestione del rischio da Stress Lavoro-Correlato nonché orientamento, consulenza e percorsi di sostegno mirati ad affrontare le criticità legate all’organizzazione del lavoro, prevenire fenomeni di

burnout e promuovere strategie efficaci di adattamento e gestione del disagio.

L’attività del Centro è rivolta gratuitamente a:

– Tutti i lavoratori delle aziende pubbliche e private del territorio dell’Asl di Avellino

– Tutto il personale della prevenzione coinvolto nella valutazione del rischio Stress

In questo modo l’Asl Avellino investe nel benessere dei lavoratori con l’obiettivo di rafforzare l’efficienza dell’intera comunità lavorativa, valorizzando il capitale umano e promuovendo contesti operativi sani, sicuri e orientati alla tutela della salute di tutti.