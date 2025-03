L’arrivo della copia autenticata della Sacra Sindone al Convento di San Francesco a Folloni

Dal 10 al 16 marzo, il Complesso Conventuale San Francesco a Folloni, a Montella, ospiterà la copia autenticata della Sacra Sindone. Questa visita si inserisce perfettamente nell’inizio del cammino verso la Quaresima, un periodo di riflessione, penitenza e preparazione per vivere intensamente i giorni della Passione e della Pasqua.

La presenza della Sindone, pur essendo una copia, offre l’opportunità di riflettere sulla sofferenza, la morte e la resurrezione di Cristo, temi centrali in questo tempo liturgico. Sarà un’occasione per meditare sul grande mistero del sacrificio di Gesù.

Il programma previsto per la settimana è ricco di eventi, che includono momenti di preghiera, riflessione e incontri spirituali, pensati per accompagnare i visitatori in questo viaggio di fede. Ogni giorno, i fedeli potranno partecipare a celebrazioni liturgiche, ad attività di meditazione e a riflessioni guidate da figure spirituali che aiuteranno a comprendere meglio il significato profondo della Sindone.

La visita della Sacra Sindone rappresenta quindi non solo un momento di preghiera, ma anche un’opportunità di crescita spirituale, di contemplazione e di apertura al mistero divino.