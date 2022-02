L’architettura del Novecento, ecco le opere di Marcello Piacentini: il convegno dell’Ordine di Avellino

Si terrà domani, venerdì 11 febbraio alle 16.30, attraverso la piattaforma gotowebinar, l’incontro dal titolo “L’architettura del Novecento in cinque città italiane: Marcello Piacentini – Roma”. Si parlerà di alcune architetture del Novecento situate nella città di Roma, analizzate, dal punto di vista storico e compositivo, attraverso documenti e disegni di archivio. L’evento rientra in un ciclo di cinque incontri che trattano l’architettura del Novecento in varie città di Italia, in questo, le opere dell’architetto Marcello Piacentini che hanno lasciato un segno nel paesaggio urbano della città di Roma.

Interverranno Erminio Petecca, presidente dell’ordine irpino, Eleonora Dionisio, vice presidente dell’ordine, relazionerà Lorenzo Fecchio, docente a contratto di storia dell’architettura contemporanea all’Università di Genova e curatore del ciclo di lezioni che si avvale della collaborazione del consigliere Giuseppe Nardiello. Modererà l’arch. Vincenzo De Maio.

“Questo ciclo di incontri – dichiara il presidente Erminio Petecca – che è partito dalla nostra provincia e riguarderà anche l’architettura del Novecento presente nella città di Avellino, sta avendo un grande risalto su scala nazionale, si tratta di un nuovo approccio per i cultori dell’Architettura, frutto del periodo che stiamo vivendo, che sicuramente lascerà un segno nel futuro della comunicazione e della conoscenza della materia”.