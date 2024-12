L’Anm solidale con i magistrati accusati dall’ex sindaco Festa: attacchi violenti e irricevibili

AVELLINO- Arriva la solidarieta’ dell’Associazione Nazionale Magistrati di Avellino al Procuratore Domenico Airoma, al sostituto Vincenzo Toscano e al GIP del Tribunale di Avellino Giulio Argenio per le dichiarazioni rese nella serata di ieri dall’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa, intervistato dal direttore di Itv Franco Genzale. La nota firmata dal presidente della Sottosezione, il giudice Monica d’ Agostino e dalla segretaria della Sottosezione Francesca Spella stigmatizza l’attacco e auspica un cambio di toni: “L’ANM di Avellino esprime piena solidarietà ai colleghi Domenico Airoma Procuratore capo della Repubblica di Avellino, Vincenzo Toscano già sostituto procuratore presso il medesimo ufficio e Giulio Argenio Gip del Tribunale di Avellino che sono stati oggetto di violenti e irricevibili attacchi personali da parte dell’ex sindaco di Avellino dr.Gianluca Festa nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente televisiva Irpinia Tv. Evidenzia che le affermazioni rese da un indagato nell’ambito di un procedimento per reati contro la P.A. risultano gravissime in quanto si sostanziano nell’accusa di “manipolazione” e ” falsificazione” di prove a suo carico e quindi, nella violazione di basilari principi dell’attività giudiziaria.I toni utilizzati nel corso dell’intervista non sono ammissibili in uno Stato di diritto. L’ANM auspica una moderazione dei toni in questa vicenda processuale che dovrà essere trattata nelle aule di giustizia e non nella pubblica piazza e nel contempo, ripudia ogni forma di delegittimazione dell’operato della magistratura che possa tradursi in un pericoloso condizionamento della serenità di giudizio di tutti i soggetti coinvolti”.