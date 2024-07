Landolfi, alla fine arriva anche il saluto tra il sindaco Nargi e il governatore De Luca

AVELLINO- Se la costante dei rapporti fino al marzo del 2024 tra il Governatore della Campania Vincenzo De Luca e il sindaco di Avellino poteva essere eufemisticamente definita “epicurea” (dove c’era De Luca non c’era Festa) a quanto pare anche in questi termini qualcosa con il nuovo corso del sindaco Laura Nargi sembra essere cambiato. Questa mattina infatti il sindaco di Avellino ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del Landolfi di Solofra. Completo arancione, il sindaco ha assistito in terza fila agli interventi previsti per spiegare il lavoro di rinascita dell’Ospedale. Poi, quello che un po si aspettavano tutti, insieme all’ ex consigliere regionale Francesco Todisco, la Nargi ha atteso che il Governatore De Luca raggiungesse l’uscita del plesso ospedaliero. E qui c’è stato il saluto con il sindaco di Avellino da parte del Governatore. Una stretta di mano e una pacca sulla spalla. Come dire, se son rose fioriranno.

Aerre