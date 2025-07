Lancia oggetti dal balcone, sul posto Polizia, Vigili del Fuoco e 118: strada bloccata

AVELLINO- Una serata di escandescenza per un sessantenne residente a pochi passi da Piazzetta Cavour, nel centro della città capoluogo. Poco dopo le 22 di ieri, allertati dalle segnalazioni dei passanti, sono giunte sul posto le Volanti della Questura di Avellino e alcuni mezzi dei Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118. La strada, anche per evitare che qualcuno potesse essere centrato dal lancio di oggetti e’ stata bloccata dalle forze dell’ordine. La Polizia e il personale del 118 hanno riportato alla calma il sessantenne che e’ stato consegnato alle cure dei medici. Non sono mancati disagi per il traffico in una zona centrale della città capoluogo.