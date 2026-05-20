L’allenamento di forza è il nuovo cardio per la longevità

Per decenni il consiglio medico standard è stato semplice: cammina, corri, fai jogging, tieni alta la frequenza cardiaca. L’esercizio aerobico è ancora utilissimo, ma negli ultimi anni la letteratura scientifica ha riequilibrato il quadro. La forza muscolare, misurata con test semplici come la presa della mano, predice la mortalità in modo indipendente dal livello di attività aerobica. Il messaggio non è abbandonare la corsa, è che alzare pesi due o tre volte alla settimana incide sulla durata della vita in modo paragonabile al cardio.

Quello che dicono gli studi più recenti

Le prove arrivano da grandi coorti longitudinali. Uno studio pubblicato a febbraio 2026 su JAMA Network Open ha seguito donne tra i 63 e i 99 anni della Women’s Health Initiative e ha trovato un rischio di mortalità per tutte le cause inferiore del 15% tra chi praticava qualsiasi attività di rinforzo muscolare rispetto a chi non ne praticava nessuna. Lo stesso lavoro indica una riduzione dell’8% per ogni 5 chilogrammi in più di forza di presa.

Indicatore

Confronto

Riduzione del rischio

Attività di forza ≥1 sessione/sett vs nessuna

Donne 63-99 anni

-15% mortalità

+5 kg di forza di presa

Tutte le età analizzate

-8% mortalità

90° percentile vs mediana di presa (oldest old)

28 paesi europei, ≥90 anni

-31% mortalità

10° percentile vs mediana di presa (oldest old)

28 paesi europei, ≥90 anni

+27% mortalità

Uno studio del Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle del 2024 ha analizzato 1.890 ultranovantenni in 28 paesi europei, con l’Italia inclusa nel campione SHARE. Il risultato è netto: la forza muscolare predice la sopravvivenza in modo graduale e curvilineo, non a soglia. Anche piccoli miglioramenti spostano la curva.

Perché la forza pesa più di quanto si credesse

La spiegazione fisiologica è semplice. La massa muscolare svolge tre funzioni che il cuore allenato da solo non garantisce. Mantiene il metabolismo basale, sostiene l’equilibrio glicemico tramite il consumo di glucosio nei tessuti attivi, e protegge dalle cadute, una delle prime cause di morte e disabilità dopo i 75 anni. La sarcopenia, cioè la perdita progressiva di muscolo legata all’età, inizia intorno ai 30 anni e accelera dopo i 60 se non si interviene. Allenare la forza rallenta quel processo.

Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomandano da anni almeno due sessioni di rinforzo muscolare a settimana per tutti gli adulti, inclusi gli over 65. Il documento dell’American Heart Association del 2024 ha confermato la stessa indicazione con un livello di evidenza alto.

Cosa significa “allenarsi per la forza” in pratica

L’idea che servano carichi da bodybuilder è un equivoco diffuso. Le ricerche del 2024 sul BMJ Open Sport & Exercise Medicine hanno mostrato che 12 mesi di allenamento con carichi pesanti in adulti vicini all’età della pensione producono benefici sulla forza muscolare che durano fino a 4 anni dopo la fine del programma. Il punto chiave è la regolarità, non il peso assoluto. Le sessioni efficaci hanno alcune caratteristiche ricorrenti:

Frequenza minima di due volte a settimana, con almeno 48 ore tra una sessione e l’altra.

Lavoro su grandi gruppi muscolari, gambe, schiena e petto, non solo braccia.

Carico progressivo, cioè aumento graduale del peso o delle ripetizioni nel tempo.

Da 6 a 12 ripetizioni per serie, in genere 2-4 serie per esercizio.

Tecnica corretta prima del carico, perché un movimento sbagliato moltiplica il rischio di infortunio.

Possibilità di iniziare con il peso del corpo o con piccoli pesi se non si è mai allenati prima.

La forza come metrica anche fuori dalla palestra

Il fattore forza non riguarda solo il fitness amatoriale, è entrato pienamente nel discorso sportivo professionale. Le discipline che mettono la potenza muscolare al centro, sollevamento pesi, MMA, boxe, powerlifting, registrano crescenti volumi di interesse pubblico e mediatico. Negli ambienti sportivi online si vede lo stesso spostamento: tra le offerte di winnita sport compaiono mercati pre-match dedicati a MMA, boxe e altre discipline da combattimento, accanto al calcio, al tennis e ai mercati live tradizionali. È un riflesso, anche commerciale, del rinnovato interesse del pubblico italiano per gli sport di potenza, parallelo al crescente seguito di palestre, eventi di sollevamento e contenuti fitness sui social.

Da abitudine a investimento

Allenare i muscoli nella mezza età e oltre non è più una scelta estetica, è un investimento misurabile sulla salute futura. Le evidenze raccolte tra il 2024 e il 2026 indicano che bastano sessioni brevi e regolari per spostare in modo significativo le probabilità di arrivare in autonomia agli 80 anni e oltre.

I dati ISTAT 2024 mostrano un paese in transizione. Il 36,9% degli italiani dai tre anni in su pratica almeno uno sport, contro il 16,6% del 1995, e gli over 74 sono passati dall’1,4% di trent’anni fa all’8,1%. Cresce anche la consapevolezza dei benefici del rinforzo muscolare, ma siamo ancora indietro: solo un over 75 su tre rispetta le raccomandazioni dell’OMS sull’attività fisica, contro uno su due in Olanda, Danimarca e Svezia. Lo spazio di miglioramento è ampio. Il cardio resta importante, ma la palestra ha smesso di essere un complemento per diventare una componente centrale della prevenzione, alla pari del passo veloce o della corsa lenta.