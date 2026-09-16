“L’Airway in sala operatoria”: al via la formazione Asl all’Ospedale di Ariano Irpino

“L’Airway in sala operatoria – Dalle linee guida all’eccellenza clinica”, appuntamento il 19 settembre a partire dalle 9:00 presso Aula Multimediale del Presidio Ospedaliero “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino per l’evento formativo, organizzato dall’Asl Avellino attraverso l’UOC Anestesia e Rianimazione, per coniugare le più recenti evidenze scientifiche con la pratica clinica durante gli interventi chirurgici.

La giornata di studio e aggiornamento professionale affronterà i temi fondamentali legati alla gestione e sicurezza delle vie aeree in ambito anestesiologico e chirurgico, con l’approfondimento dei protocolli e degli indicatori di rischio prima dell’ingresso in sala operatoria, l’analisi degli standard operativi aggiornati per la gestione delle vie aeree impervie e difficili e una sessione dedicata all’utilizzo pratico dei moderni presidi per l’intubazione e la ventilazione del paziente.

Inoltre sarà dato ampio spazio alle strategie di intervento tempestivo nei casi di criticità inattese in sala operatoria e al ruolo della comunicazione e della collaborazione multidisciplinare tra anestesisti, chirurghi e personale infermieristico per massimizzare la sicurezza del paziente. L’evento formativo è rivolto a medici chirurgi (di tutte le discipline), infermieri e infermieri pediatrici ed è accreditato dal Provider ASL Avellino per il rilascio di 7 crediti ECM.