Ladri in azione in uno store cinese a Pietradefusi: indagano i Carabinieri

PIETRADEFUSI- Raid nella notte scorsa ad uno store cinese nell’area industriale di Pietradefusi. I malviventi hanno colpito l’attivita’ commerciale “Dolce Casa”. I ladri hanno forzato l’ingresso principale e una volta introdottisi all’interno hanno portato via materiale del negozio. L’amara scoperta questa mattina all’atto dell’apertura dell’attività commerciale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano. L’entità del furto dovrebbe aggirarsi intorno ai mille euro. I militari dell’Arma stanno anche analizzando le telecamere di sorveglianza per ricostruire orari e modalità del raid e anche elementi per giungere all’identificazione dei malviventi.