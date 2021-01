Ladri in azione ad Ariano Irpino

Svaligiata una villetta in via villa Caracciolo ad Ariano Irpino. I ladri hanno agito con i proprietari di casa all’interno. Sono stati portati via alcuni oggetti di valore, il bottino è ancora in fase di quantificazione. Buco nell’acqua, invece, per i topi di appartamento che hanno tentato di colpire in contrada Stillo, sempre nel comune del Tricolle. Due tentativi andati a vuoto, con i malviventi che si sono allontanati velocemente. Gli episodi hanno inevitabilmente riacceso la preoccupazione in città. Proprio perché i ladri hanno dimostrato di non farsi scrupoli ad agire con i proprietari delle abitazioni in casa.