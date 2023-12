Ladri di rame in un’azienda di Pianodardine: le Volanti evitano il furto

Nelle ultime 48 ore, la Questura di Avellino ha condotto i servizi “Alto Impatto” per contrastare i reati contro il patrimonio, concentrandosi soprattutto sui furti in abitazione. Questa azione è stata decisa durante una riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal Prefetto dr.ssa Spena. Le operazioni, volte alla prevenzione dei reati, in particolare quelli predatori, hanno previsto 12 posti di controllo e l’impiego di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Campania, concentrando i servizi in città e nelle zone extraurbane più a rischio.

Durante tali azioni, sono state identificate 251 persone, controllati 151 veicoli e rilevate 4 infrazioni al Codice della strada. È stata anche verificata la posizione di persone sottoposte al regime degli arresti domiciliari.

In parallelo, il personale della Sezione Volanti è intervenuto presso l’azienda Tiberina Sangro, nella zona industriale di Pianodardine, in seguito a una segnalazione di furto in atto. Gli agenti, arrivati prontamente, hanno impedito il furto di una consistente quantità di rame da parte di individui sconosciuti, che alla vista delle Volanti sono fuggiti lasciando il materiale. Durante l’intervento sono stati recuperati zaini contenenti attrezzi da scasso e rotoli di rame, riversati a terra, con un peso totale di 400 Kg, risultato del tentativo di furto non riuscito.

Il materiale sequestrato, del valore approssimativo di 5000 euro, è stato restituito all’avente diritto dopo gli accertamenti di rito. Attualmente sono in corso indagini per identificare i responsabili di questo reato.