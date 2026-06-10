Ladri in azione tra Picarelli e Capriglia Irpina: furti, tentativi di intrusione e allarme tra i residenti

Notte di paura tra la zona di Picarelli e il territorio di Capriglia Irpina, dove una banda di ladri ha preso di mira diverse abitazioni. In alcuni casi i malviventi sono riusciti a entrare nelle case facendo bottino pieno, mentre in altre occasioni sono stati costretti alla fuga dopo l’attivazione dei sistemi di allarme.

Secondo le segnalazioni raccolte, i ladri avrebbero raggiunto alcune abitazioni attraversando campagne e terreni circostanti, arrivando persino a danneggiare recinzioni per introdursi nelle proprietà private.

Tra gli episodi più preoccupanti quello avvenuto nell’abitazione di un’anziana coppia, dove i malviventi sono riusciti a entrare durante la notte mentre i proprietari stavano dormendo. I coniugi non si sono accorti di nulla e hanno scoperto il furto soltanto al mattino successivo.

Le zone maggiormente interessate a Picarelli sarebbero via Valle Santa Caterina, contrada Caselle e diverse aree di campagna. La foto segnalata è stata scattata nei pressi degli alloggi comunali, area dove sono stati notati movimenti sospetti.

Tentativi di intrusione sono stati segnalati anche a Cioppolo, frazione di San Felice, nel comune di Capriglia Irpina. In questo caso i ladri avrebbero provato a entrare in alcune abitazioni senza però riuscire nel loro intento. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia.