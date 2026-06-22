Laceno Short Film Festival, successo per la prima edizione della rassegna che dialoga col territorio

Si è conclusa ieri la prima edizione del Laceno Short Film Festival, tenutasi dal 19 al 21 giugno presso il Castello Cavaniglia di Bagnoli Irpino. Sono stati tre giorni di cinema, incontri, cultura e accoglienza, che hanno portato a Bagnoli e al Laceno, insieme alle proiezioni cinematografiche, tante persone con le loro storie, le loro esperienze, le loro relazioni. Alla prima edizione della rassegna hanno partecipato 75 tra attori, registi e produttori, provenienti da 9 Paesi del mondo: un risultato importante per un festival che ha mosso quest’anno i suoi primi passi. Gli autori dei corti premiati provenivano da Emilia-Romagna, Lombardia, Inghilterra, Puglia, Campania e Lazio. Tutti i partecipanti hanno portato al festival linguaggi, visioni e sensibilità diverse.

“Sono stati giorni in cui il cinema ha incontrato il territorio – spiega il Direttore del Consorzio Turistico Bagnoli-Laceno Angelo Mattia Rocco – Gli ospiti non sono arrivati semplicemente per partecipare a una rassegna, ma hanno avuto la possibilità di vivere l’Irpinia, Bagnoli, il Laceno, l’atmosfera del paese, l’accoglienza delle strutture, le manifestazioni in contemporanea e il clima di comunità che si è creato anche grazie alla presenza del motoraduno in corso negli stessi giorni. Questo è uno degli aspetti più belli della prima edizione: aver costruito un festival che non fosse chiuso dentro una sala, ma capace di dialogare con il territorio, con le persone e con tutto ciò che in quei giorni stava accadendo intorno.

“Il Laceno Short Film Festival – prosegue il Direttore Rocco – nasce infatti con una connotazione fortemente legata all’accoglienza. Vogliamo che chi arriva qui per il cinema possa scoprire anche un luogo, una comunità, un paesaggio, una montagna, una storia. Vogliamo che registi, attori, produttori e appassionati possano sentirsi parte di un’esperienza più ampia, in cui cultura, turismo e identità locale camminano insieme”.

Questa prima edizione rappresenta per gli organizzatori un punto di partenza. Dal prossimo anno il Laceno Short Film Festival tornerà con un’edizione rinnovata, più aperta al pubblico, più strutturata e con un format ancora più ampio, capace di coinvolgere maggiormente cittadini, visitatori, appassionati di cinema e ospiti del territorio. L’obiettivo è far crescere il festival, renderlo sempre più riconoscibile e trasformarlo in un appuntamento stabile per Bagnoli Irpino e per il Laceno, unendo cinema, cultura, accoglienza e promozione territoriale.

Un ringraziamento, oltre ai partecipanti e a tutti coloro che hanno reso possibile lo svolgimento del festival, va all’Amministrazione Comunale di Bagnoli Irpino per aver messo a disposizione una location straordinaria come il Castello Cavaniglia, una cornice suggestiva, elegante e perfettamente in linea con lo spirito dell’iniziativa.