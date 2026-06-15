Laceno Short Film Festival, a Bagnoli Irpino la rassegna di cortometraggi internazionali

Il cinema torna a incontrare il territorio del Laceno con la prima edizione del

Laceno Short Film Festival, manifestazione dedicata al cortometraggio, al documentario e al cinema indipendente, in programma nelle sue giornate conclusive venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno 2026, dalle 17:30 alle 19:30, nei pressi del Castello Cavaniglia di Bagnoli Irpino.

Il festival, organizzato da L.A.C. Eventi in collaborazione con il Consorzio Turistico Bagnoli-Laceno, nasce con l’obiettivo di promuovere nuovi linguaggi cinematografici e, allo stesso tempo, valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico, turistico ed enogastronomico di Bagnoli Irpino e dell’Altopiano del Laceno. Una manifestazione giovane, al suo primo anno, ma già capace di raccogliere un risultato significativo: 73 iscrizioni provenienti da 9 Paesi, tra cui Italia, Stati Uniti, Germania, Albania, Emirati Arabi Uniti, Serbia, Spagna, Paesi Bassi e Thailandia. La prima edizione si è sviluppata con una formula quasi esclusivamente online nella fase di candidatura, selezione e valutazione delle opere. Le giornate del 19, 20 e 21 giugno rappresenteranno invece il momento pubblico e conclusivo del percorso, con la proiezione dei 10 cortometraggi vincitori e la premiazione, sera dopo sera, delle diverse categorie del concorso. Un elemento particolarmente significativo di questa prima edizione è l’ospitalità garantita ai vincitori direttamente a Laceno, dove dormiranno durante i giorni della manifestazione. Il festival, quindi, non sarà soltanto una rassegna cinematografica, ma anche un’occasione concreta di accoglienza turistica, promozione del territorio e incontro tra autori, pubblico e comunità locale. Sono inoltre attese due presenze internazionali provenienti dall’Inghilterra e dalla Thailandia, un segnale importante per una manifestazione che, pur essendo alla sua prima edizione, guarda già oltre i confini nazionali.

Il programma prenderà il via venerdì 19 giugno con la proiezione di Il Vagabondo. A Dead Man Can’t Talk di Joseph Ragnedda, alla presenza del produttore Lorenzo Neri e del co-produttore Matteo Piacenti; Robert Mutt di Fiorenzo Brancaccio, con la presenza del regista; e Fiabexit di Lorenzo Giovenga e Giuliano Giacomelli, con la partecipazione di rappresentanti del cast.

Sabato 20 giugno sarà la volta di Gargano Sacro di Lorenzo Scaraggi, con il regista presente in sala; L’Olandesa di Juri Ferri, anch’esso presente; Animalist di Fabrizio Pastore, con Mariapia Autorino, produttrice, distributrice e attrice; e I Giorni della Merla di Marco Agosto, alla presenza del regista.

La chiusura è prevista domenica 21 giugno con The Writer’s Horror di Sergiy Pudich, alla presenza del regista; Lucky Loosers di Filippo Tamburini e Vincenzo Sgaramella, entrambi presenti; e Lo Scudo dell’Altro. La Memoria del Dovere di Gloria Giordani, con la partecipazione degli attori Adriano d’Amico e Claudio Panzironi.

Il Laceno Short Film Festival si propone come un primo passo verso la costruzione di un

appuntamento culturale più ampio e strutturato nei prossimi anni. L’idea è quella di far crescere progressivamente una manifestazione capace di unire cinema, accoglienza, promozione territoriale e partecipazione, riportando la cinematografia in un’area che possiede una forte vocazione narrativa, paesaggistica e identitaria.

Un ruolo centrale è svolto dal Consorzio Turistico Bagnoli-Laceno, impegnato nell’organizzazione e nella gestione operativa del festival, con l’obiettivo di integrare l’evento all’interno di una più ampia strategia di rilancio turistico e culturale del territorio. Il ringraziamento va anche all’Amministrazione Comunale di Bagnoli Irpino, che ha concesso il patrocinio e la disponibilità dei locali destinati alle proiezioni e alle premiazioni.

Con questa prima edizione, il Laceno Short Film Festival apre dunque una nuova pagina: non solo una rassegna di cortometraggi, ma un laboratorio culturale che guarda al futuro, alla crescita del territorio e alla possibilità di trasformare Bagnoli Irpino e il Laceno in un nuovo punto di riferimento per il cinema breve, indipendente e d’autore.