Lacedonia, una scuola che cresce tra impegno, innovazione e comunità

Riceviamo e pubblichiamo:

“Audi alteram partem”

Ci sono momenti in cui una comunità sente il bisogno di fermarsi e guardarsi dentro. Non per autocelebrarsi, ma per riaffermare con serenità la propria identità, la propria storia e il valore di un lavoro quotidiano che spesso resta lontano dai riflettori. È ciò che accade oggi all’Istituto Omnicomprensivo di Lacedonia, una realtà educativa che da anni opera con impegno, responsabilità e spirito di servizio, mettendo al centro gli studenti, le famiglie e il territorio.

La scuola non è soltanto un luogo di istruzione. È una comunità viva fatta di persone, relazioni, progetti, sacrifici e risultati. È il luogo in cui ogni giorno docenti, personale amministrativo e collaboratori scolastici costruiscono percorsi di crescita umana e culturale, affrontando sfide complesse con professionalità e dedizione.

Negli ultimi anni l’Istituto Omnicomprensivo di Lacedonia ha intrapreso un percorso di sviluppo significativo, consolidando il proprio ruolo all’interno del territorio e ampliando in maniera concreta la propria offerta formativa. Si tratta di una crescita che non nasce dal caso, ma dalla capacità di programmare, innovare e lavorare in squadra, mantenendo sempre alta l’attenzione verso la qualità dell’istruzione e il benessere degli studenti.

La scuola ha saputo costruire una progettualità ampia e articolata, partecipando a iniziative di rilievo regionale, nazionale e internazionale. Tra queste figurano i programmi Erasmus rivolti a studenti, docenti e personale ATA, percorsi di orientamento formativo, campus integrati nella filiera tecnologico-professionale, attività laboratoriali, progetti innovativi e numerose occasioni di confronto con altre realtà educative.

Particolarmente significativo è il recente inserimento dell’Istituto in un progetto di mobilità internazionale che coinvolge scuole campane e istituti brasiliani all’interno di una rete transnazionale dedicata alla valorizzazione del dialogo interculturale, delle arti, dell’artigianato, della sostenibilità ambientale e della cooperazione educativa. Un’iniziativa che rappresenta un’opportunità straordinaria per gli studenti e testimonia la capacità della scuola di guardare oltre i confini locali, aprendosi a prospettive internazionali di alto profilo.

Accanto a questi risultati si collocano la partecipazione a concorsi e premi che hanno visto protagonisti gli studenti, il rafforzamento dei rapporti con il tessuto produttivo locale e regionale e l’attivazione di percorsi formativi sempre più vicini alle esigenze delle nuove generazioni. Un lavoro che ha prodotto effetti concreti, tra cui l’aumento delle iscrizioni in controtendenza rispetto all’andamento registrato in molte altre realtà scolastiche.

Dietro ogni progetto, ogni riconoscimento e ogni traguardo raggiunto vi sono persone che ogni giorno svolgono il proprio compito con serietà e senso di responsabilità. Docenti che accompagnano gli studenti nel loro percorso di crescita, personale amministrativo che garantisce il funzionamento dell’istituzione scolastica, collaboratori che contribuiscono a creare ambienti accoglienti e sicuri, famiglie che partecipano attivamente alla vita della scuola.

Chi vive quotidianamente questa realtà conosce il valore del lavoro svolto e sa quanto impegno sia necessario per mantenere vivo un ambiente educativo fondato sul rispetto, sul dialogo, sull’inclusione e sulla collaborazione reciproca. Sono questi gli elementi che caratterizzano l’identità della scuola di Lacedonia e che ne rappresentano il patrimonio più autentico.

Per questo motivo è importante che una scuola venga raccontata nella sua interezza, tenendo conto della complessità delle dinamiche che la attraversano e del contributo positivo che essa offre quotidianamente alla comunità. Ridurre una realtà educativa a singoli episodi o a rappresentazioni parziali rischia infatti di oscurare il lavoro silenzioso e costante di chi, ogni giorno, si impegna per garantire opportunità di crescita e formazione ai giovani.

L’Istituto Omnicomprensivo di Lacedonia è una scuola che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. Una scuola che investe nella qualità dell’istruzione, nell’innovazione didattica, nell’inclusione e nella valorizzazione delle persone. Una scuola che continua a costruire relazioni, esperienze e opportunità per i propri studenti.

Ed è proprio questa la realtà che merita di essere conosciuta e riconosciuta: una comunità educante che lavora con passione, competenza e senso del dovere, consapevole che il futuro di un territorio passa anche attraverso la qualità della sua scuola.

A raccontare la scuola di Lacedonia sono: Maurizio Manganiello, Michela Curcio, Emiddio Onorato, Irene Megliola, Mario Rizzi, Angela Giannetti, Monica Coscia, Pasquale Restieri, Nadia Santamaria, Ornella Ciampi, Ennio Montenigro, Margherita De Rosa, Maria Panza, Sara Cuzzocrea, Gerardo Cioria, Gisalberta Vella, Angiolina Zichella, Lucia Pignatiello, Maria Nudo, Giuseppe Amoroso De Respinis, Graziella Graziosi, Umberto Basso, Cecilia Frascione, Michelina Tenore, Rosa Anna Di Geronimo, Dario Buono, Antonio Leone, Attilio Di Matteo, Danilo Scalzullo, Giuseppina Zichella, Carmine Cornacchia, Serena Picariello, Gaetano Giuliano, Maria Teresa Nicolais, Michele Gallicchio, Cristina Verlingieri e Anna Rosa Verlingieri.