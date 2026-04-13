Lacedonia, rubano un furgone: bloccati e arrestati dalla Guardia di Finanza

LACEDONIA-Nel corso di un servizio di controllo economico del territorio, il personale del Comando Provinciale di Avellino ha tratto in arresto due cittadini di nazionalità marocchina, risultati sprovvisti di documenti e a bordo di un’autovettura rubata. L’episodio si è verificato nel territorio del Comune di Lacedonia, dove i militari della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi hanno notato un veicolo che, alla vista della pattuglia, interrompeva bruscamente la marcia. Il conducente e il passeggero abbandonavano repentinamente l’auto sulla carreggiata, mettendo in pericolo la circolazione degli altri veicoli sopraggiungenti, per poi darsi alla fuga.Dopo aver messo in sicurezza il mezzo, i finanzieri si sono immediatamente attivati nelle ricerche dei fuggitivi. Al termine di alcune ore di attività, i militari riuscivano a intercettarli e a procedere al loro arresto. I due soggetti sono ritenuti responsabili dei reati di furto, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e del nuovo reato di fuga previsto dal Codice della Strada. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro.Gli arrestati sono stati posti a disposizione del Pubblico Ministero di turno per la successiva convalida del provvedimento restrittivo da parte del Giudice per le Indagini Preliminari.