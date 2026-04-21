Lacedonia presenta il “Gemello Digitale” del borgo

Il Comune di Lacedonia presenta ufficialmente l’“Ecosistema Integrato per la Rigenerazione Digitale delle Aree Interne”, un progetto che introduce il “Gemello Digitale” del borgo. L’iniziativa sarà presentata oggi, martedì 21 aprile, alle ore 17:30 presso il Museo MAVI, alla presenza di istituzioni, tecnici ed esponenti della comunità locale.

Il progetto rappresenta un modello digitale avanzato e navigabile di Lacedonia, capace di integrare tecnologie di realtà estesa (XR) e sistemi di intelligenza artificiale. Attraverso questa piattaforma sarà possibile esplorare il patrimonio architettonico, culturale e naturalistico del territorio in modo immersivo e interattivo, aprendo nuove prospettive per il turismo, la pianificazione urbana e la gestione sostenibile delle risorse.

“Il Gemello Digitale rappresenta una visione moderna del nostro futuro – dichiara il Sindaco, Antonio Di Conza – in cui tradizione e innovazione si incontrano per valorizzare l’identità del territorio e renderla accessibile a livello globale.”

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione importante per cittadini, professionisti e stakeholder di conoscere da vicino un progetto destinato a segnare una svolta nel percorso di crescita e rilancio del territorio.