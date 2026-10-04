L’abbraccio di Quindici a Don Vito, il parroco saluta la comunità dopo 11 anni

QUINDICI- “Quindici sara’ sempre casa tua”. Lo hanno ripetuto dell’altare il sindaco Alessandro Siniscalchi e poco prima, leggendo il messaggio dell’Azione Cattolica, la presidente Anna Daniele. E’ il giorno dei saluti per Don Vito Cucca, il sacerdote che per undici anni ha guidato la comunità di Quindici e l’abbraccio affettuoso dei fedeli della Madonna delle Grazie non e’ mancato. Una chiesa madre gremita, quella che stamattina ha salutato il sacerdote, che lascia il Vallo di Lauro dopo 17 anni, quelli spesi nell’impegno pastorale anche a Marzano di Nola e Moschiano. Un giorno di tristezza che ha pensato di far passare Don Vito stesso, donando un sorriso a tutti con una delle sue battute. Prima di lasciare Quindici il sacerdote ha anche benedetto il nuovo Comitato Festa di Maria Ss delle Grazie per il 2026/2027. Al termine della cerimonia la tradizionale benedizione della cassetta delle offerte con cui nei prossimi mesi il Comitato raccoglierà i fondi per i festeggiamenti.

LA PRESIDENTE DELL’ AZIONE CATTOLICA: IN UNDICI ANNI NON SOLO PARROCO MA AMICO

Il primo messaggio che ha voluto lasciare a Don Vito arriva dalla presidente dell’Azione Cattolica Anna Daniele: ” Non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamato amici” (Gv 15,15) Carissimo Don Vito, Vorrei partire da questa parola di Gesù, perché è la parola che meglio racconta questi 11 anni”. C’e’ poi il racconto di cosa sono stati tutti questi anni di cammino del sacerdote nel comune del Vallo di Lauro: ” In questi 11 anni non sei stato solo il nostro parroco. Sei stato il nostro amico, il nostro compagno di strada. Undici anni sono tanti. Sono i bambini che hai battezzato e che oggi sono ragazzi. Sono le famiglie che hai accompagnato, le feste patronali vissute insieme, momenti belli e quelli difficili, compreso il tempo della pandemia dove non ci hai mai lasciati soli, sono le serate di AC, le risate e anche qualche sano rimprovero che ci ha fatto crescere. Ci hai insegnato che la Chiesa è casa, che la fede è gioia e che il Vangelo si vive con i piedi per terra, in mezzo alla gente” . Infine il messaggio dell’Azione Cattolica: “Come AC, ti diciamo un grazie particolare. Ci hai lasciato spazio, ci hai dato fiducia, ci hai spronati. Hai creduto in noi, sempre. Oggi e’ un giorno di tristezza perché ti salutiamo, ma è anche un giorno di gratitudine. Il Signore ti chiama altrove, un’ altra comunita che ha bisogno del tuo sorriso e del tuo entusiasmo e noi non possiamo che benedirti. Non è un addio. Quindici sarà sempre casa tua. La porta della nostra sede e delle nostre case sarà sempre aperta per te. A nome di tutta l’Azione Cattolica di Quindici, dei ragazzi, dei giovani, degli adulti e dei soci che ti hanno voluto bene GRAZIE. Ti affidiamo a Maria, la Luce che ci ha scelto, quella Luce che insieme abbiamo raccontato, che continui a portare dove andrai. Ti vogliamo bene Don Vito, buon cammino”

IL SALUTO DELLA PROLOCO: GRAZIE PER IL LAVORO SU MUSEO E TRADIZIONI TRA I BENI IMMATERIALI

Un ringraziamento per il sostegno a due iniziative che hanno portato le tradizioni religiose quindicesi e del Vallo di Lauro nel Patrimonio Immateriale della Regione Campania. Quello che ha rivolto in nome della Proloco Gaetano Grasso, ricordando anche quello che sarà il prossimo traguardo, ovvero il riconoscimento regionale per il Museo di arte contadina realizzato da Don Domenico Amelia.

IL MESSAGGIO DEL SINDACO E DELLA CONSIGLIERE FERRENTINO

“Hai guidato la nostra comunità con amore, umiltà e giudizio. Il tuo passo lascia in noi un seguito di speranza e una gratitudine che non conoscerà tramonto. Ovunque ti porti il cammino porta con te il nostro affetto. Quindici sarà sempre casa tua”. Questo il messaggio letto dal sindaco di Quindici Alessandro Siniscalchi. Parole di affetto anche dalla consigliere comunale Esterina Ferrentino.

DON VITO: PORTERO’ CON ME LA DEVOZIONE PER LA MADONNA

Don Vito ha garantito che porterà con sé nella nuova missione che lo attende la grande devozione per la Madonna che in questi undici anni ha raccolto nella comunità quindicese.