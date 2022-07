La Zes velocizza le procedure, Bacotrans srl si insedia a Pianodardine

La Bacotrans srl si insedia a Pianodardine. A poche settimane dall’attivazione dello Sportello Unico Digitale della Zona Economica Speciale della Campania, è stata rilasciata dal Commissario Starordinario la prima Autorizzazione Unica per l’insediamento in Campania.

Qesta prima autorizzazione riguarda una delle aree ZES irpine, ovvero quella di Pianodardine. Il Consorzio Asi di Avellino si è fatto trovare pronto ed in pochi giorni ha rilasciato il parere favorevole di competenza.

Il Commissario Straordinario, Giuseppe Romano, all’esito di un’apposita conferenza di servizi, ha dato il via libera all’insediamento, nell’agglomerato industriale del capoluogo, della Bacotrans Srl, ditta specializzata, da più di 60 anni, in logistica e trasporti voluminosi.

Per il Consorzio Asi si tratta di un primo importante risultato, frutto della sinergia che si è creata, in questi mesi, con il Commissariato guidato da Giosi Romano. Come annunciato, sono stati garantiti tempi rapidi e procedure veloci, con una burocrazia semplificata. Tutti gli elementi che, insieme ad una fiscalità di vantaggio, fanno delle Zes un’imperdibile opportunità di svolta.