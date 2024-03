La Vicesindaca Laura Nargi alla Borsa Mediterranea del Turismo

Il Comune di Avellino torna alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli. La vicesindaco con delega al settore, Laura Nargi, ha partecipato oggi al principale appuntamento internazionale dedicato al turismo delle aree mediterranee, vetrina particolarmente prestigiosa per la promozione delle bellezze del capoluogo.

Per l’occasione, Nargi ha potuto raccontare tutto il fascino dei percorsi guidati di “Avellino Sotterranea”, ormai punto di riferimento imprescindibile nell’offerta turistica cittadina, insieme ai 3 nuovi percorsi pedonali ed al Virtual tour realizzati dall’Assessorato , che saranno presentati ufficialmente nei prossimi giorni. Ma seguiranno ulteriori momenti di confronto.

«Continua l’impegno dell’Assessorato al Turismo e dell’Amministrazione per accrescere l’appeal della nostra città e far conoscere tutti i punti di forza della sua offerta turistica. – dichiara la vicesindaco con delega al settore, Laura Nargi – I miei complimenti ed il mio ringraziamento all’assessore regionale al Turismo, Felice Casucci – per l’impeccabile organizzazione di un evento importantissimo, capace di dare lustro e respiro nazionale alle tante iniziative della nostra verde Avellino e dell’intera Campania».