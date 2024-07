La Valle Caudina in lutto: centinaia di messaggi per Vincenzo e Alessandro

ROTONDI- “Quando non ci sono parole rimane la supplica al Signore perché consoli i cuori di chi piange. Tutti stretti alle famiglie di Alessandro e Vincenzo”. E’ il messaggio che l’Unita’ Pastorale di Cervinara ha voluto rivolgere alle famiglie dei due sedicenni Vincenzo Gallo e Alessandro Mazzariello, deceduti la scorsa notte per le conseguenze di un violentissimo impatto tra il motoveicolo sul quale viaggiavano e quello condotto da un diciottenne in Via Serao a Montesarchio. L’intera Valle Caudina si è stretta in queste ore alle due famiglie, messaggi di incredulità, cordoglio e dolore per le due giovanissime vite spezzate da un tragico destino. Anche Il Presidente, il Consiglio Direttivo, lo staff tecnico e i calciatori dell’ASD Sidus Rotondi con una nota hanno partecipato “con profondo affetto al terribile dolore che ha colpito l’atleta Luigi Pio Gallo, e la sua famiglia, per la perdita del caro fratello Vincenzo.

Le nostre più sentite condoglianze si estendono all’intera famiglia Mazzariello, per la perdita del giovane Alessandro.

In questo momento di immenso dolore, ci uniamo al loro cordoglio e porgiamo le nostre più sentite e affettuose partecipazioni”. Messaggi di cordoglio anche dal Liceo Fermi di Montesarchio, la scuola frequentata da Alessandro Mazzariello: Ricorderemo per sempre il tuo sorriso, la tua serenità nell’affrontare ogni situazione, i tuoi profondi valori e la tua serietà.Lasci un vuoto immenso nella famiglia del Fermi che partecipa al dolore dei tuoi cari ed in particolare di tuo fratello Antonio.Il tuo dolce sguardo sarà sempre nei nostri cuori.Ciao Alessandro…Il Dirigente, i docenti, il direttore amministrativo, gli studenti e tutto il personale ATA”. Cordoglio anche dalla Misericordia di Cervinara: “Il Governatore ed i Confratelli della Misericordia di Cervinara, si stringono intorno al dolore delle famiglie Gallo e Mazzariello per la tragica scomparsa di Vincenzo ed Alessandro. In particolare un caloroso abbraccio ai nostri Confratelli Giovanna e Mimmo per la perdita del loro amato nipote Vincenzo.La vostra luce si è spenta troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile in chi vi ha conosciuto e amato.Che la terra vi sia lieve”. Cordoglio anche dal “Fermi” di Cervinara, la scuola frequentata da Vincenzo Gallo: “Te ne sei andato in una calda sera d’estate, te ne sei andato con i tuoi sogni spezzati. Stamattina ci siamo svegliati pensando a te, soffrendo per tutto quello che la vita non poteva più offrirti, pensando ai tuoi genitori e allo sforzo che dovranno fare per sopravvivere e a tutti noi che ti abbiamo conosciuto, amato e accompagnato in questi anni. Ciao carissimo Vincenzo, ti porteremo sempre nei nostri cuori “.

